Летний фестиваль йоги и осознанности пройдет в Абрау-Дюрсо с 10 по 12 июля

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Равновесие».

Уже шестой по счету летний экофестиваль «Равновесие» пройдет на берегу озера Абрау в июле. Мероприятие по традиции объединит йога-экспертов, практиков, а также сторонников здорового образа жизни, творчества и осознанного подхода к жизни — тех, кто ищет баланс внутри себя и в отношениях с окружающими.

Организаторы подготовили более 150 практик. Площадка будет разбита на зоны по чакрам, каждая из которых ориентирована на физическое, эмоциональное или ментальное развитие. Так участники смогут осознанно подходить к выбору занятий.

Гости смогут попробовать аэройогу на улице, сап-йогу прямо на озере, медитации на закате и рассвете, дыхательные техники и саундхилинг. В занятиях будут задействованы более 100 преподавателей из разных городов России.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Равновесие».

Среди хедлайнеров фестиваля — основатель направления «Культура движения» Игорь Пантюшев, сооснователь курса по виньяса-флоу Сергей Баранов, преподаватель силовой хатха-йоги и блогер Лейла Ахмедова, специалист по терапии болей в спине Сергей Манидичев, йогатерапевт Лидия Гуторенко, мастер по функциональной гибкости Виктория Тарабукина, преподаватель Inside Flow и хатха-йоги Эмилия Северина, а также Александр Титов.

В рамках фестиваля состоятся концерты этнической музыки под открытым небом, в том числе выступит потомственный индийский музыкант Битту Маллик.

Традиционно мероприятие сохранит свою экологическую направленность. В его первый день состоится арт-экокарнавал. Также на площадке организуют раздельный сбор отходов для последующей переработки. Волонтеры расскажут об устойчивом потреблении и бережном отношении к природе.

СПРАВКА «КП-Ростов»:

На площадках Абрау-Дюрсо регулярно проходят фестивали, деловые форумы, спортивные события и обзорные экскурсии в Абрау-Дюрсо. Ежегодно площадку посещают сотни тысяч гостей.