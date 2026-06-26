Молодежь Ростовской области предпочитает фильмы и книги с элементами детектива и экшена

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Эксперты телеком-рынка проанализировали, какой контент смотрели, слушали и читали пользователи в возрасте от 18 до 35 лет из Ростовской области в первом полугодии 2026 года. Совместное исследование МТС и холдинга ON Медиа показало, что молодёжь чаще всего выбирает контент с захватывающим сюжетом - с элементами детектива, экшена и напряжённой интриги.

В первом полугодии молодые жители донского региона активно смотрели сериалы российского производства. В ТОП-3 по просмотрам вошли «Отпечатки» - история о мрачных тайнах маленького городка с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Следом идет «Резервация» - сериал о городе, отрезанном от мира странной аномалией. Замыкает тройку лидеров «Чёрное солнце» - остросюжетный детектив о двух непохожих следователях, расследующих серию убийств.

Помимо сериалов, в первой половине 2026 года молодёжь предпочитала книги, способные держать в напряжении. Лидерами по количеству прочтений стали произведения в жанре темного фэнтези: «Общество забытых мучеников» российской писательницы Анви Рид и «Преданные. Лабиринты памяти» от Кристины Робер. В обеих книгах действие разворачивается в закрытых школах: героям предстоит разгадать тайны своего прошлого и справиться с новыми испытаниями.

При этом в музыкальных предпочтениях ростовской молодежи не прослеживается тяга к тревожным и напряжённым мотивам. По данным аналитиков, в первом полугодии 2026 года лидерами по прослушиваниям стали композиции в поп-, рэп- и танцевальных жанрах.