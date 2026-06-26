Банк «Центр-инвест» стал первой кредитной организацией, получившей сертификат «Сделано на Дону»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Южно-российский банк «Центр-инвест» стал первой кредитной организацией в Ростовской области, успешно прошедшей процедуру добровольной сертификации и получившей сертификат в системе «Сделано на Дону». Получение такого сертификата свидетельствует о том, что финансовая организация подтвердила соответствие своих банковских продуктов и услуг высоким стандартам.

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» действует в Ростовской области с 2013 года и объединяет предприятия, чья продукция, услуги и системы управления соответствуют строгим требованиям качества. На сегодняшний день в ней зарегистрировано более 184 участников.

- Для нас большая честь стать первой кредитной организацией - обладателем сертификата «Сделано на Дону». Это признание нашей многолетней работы на благо экономики Ростовской области и подтверждение высочайшего качества услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам, - отметил председатель правления банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка.

Банк «Центр-инвест» - один из крупнейших региональных банков России, занимает 4-е место в стране по объему выданных кредитов МСБ и 11 место по величине ипотечного портфеля в рэнкингах агентства «Эксперт РА» за 2025 год. На текущий момент банк занимает 35-е место в рейтинге надежных банков России по версии Forbes. В 2026 году аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банку «Центр-инвест» до уровня А+(RU) прогноз «стабильный».

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