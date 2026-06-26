Эксперты составили портрет современного российского молодого инвестора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские инвесторы в возрасте до 30 лет делают ставку на сбалансированные портфели с заметной долей защитных активов и доверяют технологичным инструментам. Такие данные предоставили эксперты ВТБ Мои Инвестиции.

Средний портфель клиента до 30 лет составляет 279 тыс. рублей и собран из разных классов активов. Почти половину занимают облигации – 46%, еще 30% приходится на паи фондов, 18% – на акции и 6% – на денежные средства и драгоценные металлы. Такая структура говорит о том, что молодежь чаще выбирает предсказуемый доход и контроль риска, чем игру на резких движениях рынка.

Крупнейший отдельный инструмент в портфелях молодых клиентов – биржевой фонд денежного рынка LQDT, на него приходится 22% вложений. Для этой аудитории фонд остается «подушкой безопасности»: в нем можно разместить свободные средства под понятную доходность и быстро высвободить их под новую идею. Следом идут бессрочные облигации TCS (3%), обыкновенные акции Сбербанка (2,5%) и ОФЗ 26248 (2%). В топ-10 вложений также входят акции ВТБ и «Лукойла», паи фонда недвижимости «ВИМ Недвижимость» и выпуски ОФЗ – сочетание защитных бумаг и устойчивых «голубых фишек».

Молодежь активнее других возрастных групп осваивает автоматизированные сервисы. Долю клиентов, подключивших сервис инвестиционного консультирования на базе искусственного интеллекта «Интеллект», в ВТБ Мои Инвестиции оценивают более чем в 7% от всех клиентов, и в группе до 30 лет она продолжает расти. Среди молодых пользователей сервиса самая популярная стратегия – «Вечный портфель»: ее выбирает 52%. Это всепогодная комбинация акций, облигаций и золота, рассчитанная на устойчивость портфеля при минимуме ручного управления.

- Наш анализ показывает, что молодые инвесторы приходят на биржу с осознанной финансовой стратегией. Они формируют устойчивую базу из облигаций и фондов денежного рынка, вкладывают пятую часть портфеля в более рисковые, но активнее растущие акции и управляют своим портфелем с помощью ИИ-сервиса. Сочетание этих факторов будет определять облик частного инвестирования в ближайшие десять лет, – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.