В Ростове состоялась церемония награждения победителей конкурса «Цифровой портрет региона»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

25 июня 2026 года в Ростове-на-Дону состоялась церемония награждения победителей конкурса «Цифровой портрет региона» по использованию методов искусственного интеллекта для анализа регионального разреза статистических данных. Инициаторами конкурса выступили южно-российский банк «Центр-инвест» и Совет ректоров Юга России. Призовой фонд составил 1,5 миллиона рублей.

Конкурс «Цифровой портрет региона» объединил 140 студентов из 20 вузов страны — от Юга до Сибири, включая МГУ им. М.В. Ломоносова, Алтайский государственный университет, РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС, Белгородский университет кооперации, экономики и права, Армавирский государственный педагогический университет, Майкопский государственный технологический университет.

Участники решили амбициозную задачу: с помощью методов машинного обучения создать аналитические «портреты» регионов, выявить скрытые проблемы и предложить конкретные решения для их развития. Для достижения цели они использовали продвинутые методы ИИ и ML, а также применяли классические эконометрические и статистические методы.

Оценка работ проводилась ведущими специалистами банка, Ростовстата и профессорско-преподавательским составом вузов. При отборе учитывались такие критерии, как актуальность и оригинальность проекта, его практическая значимость, а также использование ИИ-платформы банка «Дашборд «Развитие региона»».

Для своих работ студенты выбрали такие темы, как «пространственный анализ темпов роста валового регионального продукта», «сравнительный анализ транспортной доступности», «влияние налоговых льгот для ИП на инвестиции», «оценка инвестиционного климата», «доступность жилья», «сельхозпроизводство: что выращивают и сколько».

За время проведения конкурса банк бесплатно провёл интенсивы по ИИ для более 1000 специалистов: государственных и муниципальных служащих, сотрудников Ростовстата, УФНС, Минцифры, Минэкономразвития, клиентов и партнеров банка, а также представителей медиасообщества.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

- Вместе мы формируем надежный кадровый и технологический фундамент для устойчивого и суверенного развития регионов России на основе передовых алгоритмов искусственного интеллекта, - отметил научный руководитель банка «Центр-инвест», профессор В.В. Высоков.

Оргкомитет конкурса выступил с инициативами по масштабированию этого опыта на всю страну: институционализировать конкурс, создать Федеральный центр компетенций по применению ИИ в региональной экономике, распространить модель бесплатного обучения, а также включить представителей бизнеса в реализацию государственной политики в области ИИ.