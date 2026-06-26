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НовостиОбщество26 июня 2026 14:13

Огромное дерево рухнуло на Красноармейской в Ростове, проезд перекрыт

Внушительная пробка собралась на Красноармейской в Ростове из-за рухнувшего дерева
Ангелина СКИБА
Общая дорожная ситуация после ливня в Ростове оценивается в 9 баллов.

Общая дорожная ситуация после ливня в Ростове оценивается в 9 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Огромное дерево рухнуло на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону во время ливня вечером 26 июня. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, ствол дерева оборвал провода и перекрыл движение. Машины не могут проехать.

По данным интернет-карт, на Красноармейской уже собралась внушительная пробка. В сторону ж/д вокзала транспорт стоит примерно от проспекта Соколова до переулка Островского. Далее также наблюдаются сложности в движении. Во встречном направлении пробка тянется от Гвардейской площади до переулка Семашко.

Судя по картам, в заторе также случилось еще около трех мелких ДТП.

Напомним, сегодня и завтра в Ростове-на-Дону и области ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 23 м/с. Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение.

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