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НовостиПроисшествия27 июня 2026 11:23

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на музей «Самбекские высоты» выросло до 12 человек

Губернатор сообщил о 12 пострадавших в результате атаки ВСУ на музей «Самбекские высоты»
Михаил СТРИЖЕВ
Медики оказывают пострадавшим помощь

Медики оказывают пострадавшим помощь

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на музей «Самбекские высоты» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ранее появилась информация, что в больницы доставили 11 пострадавших — двое из них от госпитализации отказались. В каком состоянии находятся люди, пока не сообщается.

— Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация по пострадавшим будет уточняться, прокомментировал губернатор.

Напомним, атака ВСУ на музей «Самбекские высоты» произошла 27 июня. Удар пришелся на основное здание, где располагается информационно-выставочный центр.