В Ростовской области 27 июня запретили продажу алкоголя в магазинах

В день выпускных на Дону действует запрет на розничную продажу спиртного. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

27 июня в Ростовской области ввели полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение действует в течение всего дня и установлено областным законом. Это сделано для обеспечения безопасности на выпускных мероприятиях и защиты здоровья молодежи. Об этом напомнили в администрации Ростова.

Запрет не распространяется на кафе, бары и рестораны. Там алкоголь можно купить для употребления на месте. Также ограничения не касаются магазинов беспошлинной торговли. Для всех остальных торговых точек продажа спиртного под запретом.

– Нарушение установленного запрета влечет за собой административную ответственность и штрафные санкции, – сказано в сообщении.

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