Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2026 7:24

Муниципальный автопарк Каменска-Шахтинского выставили на торги по низким ценам

В Каменске-Шахтинском не смогли реализовать муниципальный автопарк из нескольких машин
Ангелина СКИБА
На торги выставили несколько автобусов, комбинированную машину и мусоровоз.

На торги выставили несколько автобусов, комбинированную машину и мусоровоз.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года муниципальный автопарк Каменска-Шахтинского выставили на продажу по заниженным ценам, но покупателей не нашлось. Информация указана на портале ГИС Торги.

Организатором торгов выступал комитет по управлению имуществом Каменска-Шахтинского. Рассмотрение заявок планировалось 19 июня, но в итоге в документации указали, что «не было подано ни одной заявки либо ни один из претендентов не признан участником».

Продать планировали два автобуса «ЛиАЗ-525636» 2010 года выпуска. Стоимость каждого из этих лотов составляла 240,4 тысячи рублей. Также за 110,5 тысячи рублей собирались реализовать автобус «ПАЗ 320401-01» 2007 года выпуска.

Кроме того, среди лотов были комбинированная машина 2006 года выпуска (начальная цена — 225,3 тысячи рублей) и мусоровоз (100,5 тысячи рублей).

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Константиновске выставили на продажу бетонный завод за 15 млн рублей

Объявление о продаже бетонного завода опубликовали в конце июня (подробности)