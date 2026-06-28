Муниципальный автопарк Каменска-Шахтинского выставили на торги по низким ценам

На торги выставили несколько автобусов, комбинированную машину и мусоровоз. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года муниципальный автопарк Каменска-Шахтинского выставили на продажу по заниженным ценам, но покупателей не нашлось. Информация указана на портале ГИС Торги.

Организатором торгов выступал комитет по управлению имуществом Каменска-Шахтинского. Рассмотрение заявок планировалось 19 июня, но в итоге в документации указали, что «не было подано ни одной заявки либо ни один из претендентов не признан участником».

Продать планировали два автобуса «ЛиАЗ-525636» 2010 года выпуска. Стоимость каждого из этих лотов составляла 240,4 тысячи рублей. Также за 110,5 тысячи рублей собирались реализовать автобус «ПАЗ 320401-01» 2007 года выпуска.

Кроме того, среди лотов были комбинированная машина 2006 года выпуска (начальная цена — 225,3 тысячи рублей) и мусоровоз (100,5 тысячи рублей).

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Константиновске выставили на продажу бетонный завод за 15 млн рублей

Объявление о продаже бетонного завода опубликовали в конце июня (подробности)