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НовостиПроисшествия28 июня 2026 7:42

В МЧС Ростовской области сообщили о трех погибших за сутки

Пожары, ДТП и случаи на воде: о происшествиях в регионе сообщили донские спасатели
Ангелина СКИБА
На местах происшествий от МЧС задействовали 192 человека и 48 единиц техники.

На местах происшествий от МЧС задействовали 192 человека и 48 единиц техники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 27 июня 2026 года в Ростовской области зафиксировали пожары, ДТП и случаи на воде. Погибли три человека. Суточную статистику происшествий опубликовала пресс-служба управления МЧС.

За указанный период потушили 11 техногенных пожаров и три возгорания сухой растительности. Также спасатели выезжали на места четырех дорожных аварий. В одной из аварий погиб человек. Два человека погибли на водных объектах.

Всего от МЧС на местах происшествий в течение суток задействовали 192 человека и 48 единиц техники.

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