Ракетную опасность объявили в Ростовской области

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Днем 28 июня в Ростовской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило от управления МЧС.
Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Предупреждение об опасности действует с 10:56. Информация о снятии угрозы пока не поступала.
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