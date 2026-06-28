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НовостиОбщество28 июня 2026 8:04

Ракетную опасность объявили в Ростовской области

Жителей Дона предупредили о ракетной опасности днем 28 июня
Ангелина СКИБА
Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 28 июня в Ростовской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило от управления МЧС.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Предупреждение об опасности действует с 10:56. Информация о снятии угрозы пока не поступала.

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