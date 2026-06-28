Жителей Ростова предупредили об отключении электричества с 29 июня

Энергетики временно обесточат дома в разных районах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести на следующей неделе, в период с 29 июня по 3 июля 2026 года. Подробный график опубликовали на сайте АО «Донэнерго».

Отключения 29 июня:

Пушкинская, 134/68, 138, 162/163, 169, 173, Максима Горького, 166-168, 174, 173, Университетский, 115, Подтелкова, 1/76, 2-18, Нансена, 78-96, Крайсовпрофовская, Винницкий, Сибирский, Ушакова, а также ряд других адресов.

30 июня:

Малюгиной, 85-125, 70-100, 127/90, Филимоновская, 65-91, 40-66, Варфоломеева, 130-172, Халтуринский, 103, Гвардейский, 41, 26-40, Доломановский, 61-73, 70-80, Братский, 79-81, 96-98, Вересаева, 39-99, 34-86, Щедрина, 1-31, 12-28, Щаденко, 25-33, 28-32, Сурикова, 1-33, 2-36, Гикало, 1-37, 2-30, Лисичанская, 14-32, Куприна, 37-43, 40-46, Писемского, 38 и другие адреса.

1 июля:

Доломановский, 70/5, 70/6, 70/7, 70Е, Малюгиной, 98-100, 119-121, 127/90, Филимоновская, 83, Варфоломеева, 148, Лермонтовская, 27-41, 14 А, Халтуринский, 103, Гвардейский, 4, 30-я линия, 69-91, 32-я линия, 83-93, 74-86, 34-я линия, 49-91, 64-94, Вяземцева, 1-9, 2-18, Кумженская, 62А и другие адреса.

2 июля:

18-я Линия, 30-72, 25-65, 20-я Линия, 13/23, 29/25,33, 20-48, Налбандяна, 29-33, 24-30, Кумженская, 37Д, 2-8, 1-7, Республиканская, 136, Пригородного лесничества, СТ «Лесовод», СНТ «Березка».

3 июля:

Кумженская, 9-37, 10-36, Сортовой, 2-50, 1-45, Снеговой, 2-40, 29-73, Петрозаводская, 136, Красносельская, 9-15, 16-36, Кустанайская, 3-79, 2-80, Миллеровская, 1-71, 2-66, Мичуринская, 67-87, 24-56, Развиленская, 35-79, 36-78, Ровенская, 1-25, 2-28, Толмачева, 1-73, 12-90;

Ленина, 59-69, Шеболдаева, 6/1, 13, 15, 15А, Павлодарская, 124-196, 187-211, Освобождения, 174-196, Безымянная Балка, 242-382.

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