Ростовский порт через суд потребовал от Росгранстроя 3 млн рублей

Предварительное слушание в Арбитражном суде Ростовской области назначили на 11 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск АО «Ростовский порт» к ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой). Информация опубликована в электронной картотеке дел инстанции.

Истец потребовал «взыскать неосновательное обогащение». Общая сумма финансовых претензий составляет более 3 млн рублей. Детали не уточняются.

Иск в донской арбитраж поступил 16 июня 2026 года. Материалы к рассмотрению приняли 22 июня. Предварительное судебное заседание назначили на 11 августа 2026 года.

Со стороны АО «Ростовский порт» могут уточнить исковые требования, а представители Росгранстроя должны представить отзыв на заявление и документы, подтверждающие возражения.

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