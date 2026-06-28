Фура вспыхнула после ДТП в Ростовской области

Площадь пожара на месте ДТП составила 40 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар после ДТП произошел на трассе в Ростовской области, погиб один из водителей. Детали происшествия, случившегося днем 28 июня, сообщили в региональном управлении МЧС и в Госавтоинспекции.

Авария произошла на участке трассы Шахты — Цимлянск в районе станицы Богоявленской. Площадь пожара на месте ДТП составила 40 квадратных метров. От МЧС тушение вели 12 человек, задействовали три спецмашины.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 44-летний водитель фуры («Скания» с прицепом) «не учел погодные условия и не придерживался безопасной скорости, из-за чего в итоге не справился с управлением».

Неуправляемый большегруз столкнулся со встречным грузовым транспортом. После этого вспыхнул пожар. Погиб водитель встречного автомобиля, его личность устанавливают. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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