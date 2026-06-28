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НовостиПроисшествия28 июня 2026 15:45

Фура вспыхнула после ДТП в Ростовской области

На донской трассе произошел пожар после лобового столкновения грузовых машин
Ангелина СКИБА
Площадь пожара на месте ДТП составила 40 квадратных метров.

Площадь пожара на месте ДТП составила 40 квадратных метров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар после ДТП произошел на трассе в Ростовской области, погиб один из водителей. Детали происшествия, случившегося днем 28 июня, сообщили в региональном управлении МЧС и в Госавтоинспекции.

Авария произошла на участке трассы Шахты — Цимлянск в районе станицы Богоявленской. Площадь пожара на месте ДТП составила 40 квадратных метров. От МЧС тушение вели 12 человек, задействовали три спецмашины.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 44-летний водитель фуры («Скания» с прицепом) «не учел погодные условия и не придерживался безопасной скорости, из-за чего в итоге не справился с управлением».

Неуправляемый большегруз столкнулся со встречным грузовым транспортом. После этого вспыхнул пожар. Погиб водитель встречного автомобиля, его личность устанавливают. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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