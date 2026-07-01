Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 1 июля

Ограничение затронет десятки улиц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 1 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Белорусская, 37-61 и 2-80;

- улица Киргизская, 31-37 и 38-48;

- переулок Хибинский, 65-91 и 66-90;

- переулок Кубанский, 69-115 и 68-108;

- переулок Манычский, 33-91 и 36-92;

- переулок Сальский, 33-101 и 44-82;

- переулок Медведецкий, 47-71 и 48-66;

- переулок Хопёрский, 39-41 и 44-48;

- переулок Донецкий, 39-69 и 66-96;

- переулок Игарский, 63-83 и 66-84;

- переулок Днепровский, 63-79 и 64-78;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- переулок Доломановский, 70/5, 70/6, 70/7, 70Е;

- улица Малюгиной, 98-100, 119-121, 127/90;

- улица Филимоновская, 83;

- улица Варфоломеева, 148;

- улица Лермонтовская, 27-41, 14А;

- переулок Халтуринский, 103;

- переулок Гвардейский, 41;

- улица 30-я линия, 69-91;

- улица 32-я линия, 83-93 и 74-86;

- улица 34-я линия, 49-91 и 64-94;

- улица Вяземцева, 1-9 и 2-18;

- улица 20-я линия, 47-67;

- улица 22-я линия, 46-66 и 47-75;

- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;

- улица Лекальная, 9-27;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица Кумженская, 62А;

- переулок Сортовой, 2-50 и 1-45;

- переулок Снеговой, 2-40 и 29-73;

- улица Петрозаводская, 136;

- улица Авиационная, 1-25 и 2-24;

- улица Выборгская, 1-17 и 2-24;

- улица Калинина, 50-76, 61А;

- переулок Квартальный, 11-17 и 18-24;

- улица 6-я Кольцевая, 1-51 и 2-32;

- улица Крайняя, 9-25, 15А, 19А;

- улица Мадояна, 44-58, 69-75, 65, 81Б, 81Е;

- улица Осипенко, 1-11 и 2-14;

- улица Профсоюзная, 121-175;

- улица Разина, 13-19 и 56-70;

- переулок Энтузиастов, 1-17 и 2-18;

- улица Ленина, 42, 42А, 42Б, 49А;

- улица Ярослава Галана, 1-31 и 28-50;

- улица Гаккеля, 17-39 и 20-34;

- улица Тоннельная, 9-33, 4-8А;

- улица Кооперативная, 51-69 и 30-58;

- улица Красина;

- улица Профинтерна, 11-35;

- улица Караванная;

- переулок Короленко;

- переулок Макеевский;

- переулок Полюсный;

- переулок Стандартный;

- переулок Балтийский..

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