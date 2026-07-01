Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 1 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 1 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица Белорусская, 37-61 и 2-80;
- улица Киргизская, 31-37 и 38-48;
- переулок Хибинский, 65-91 и 66-90;
- переулок Кубанский, 69-115 и 68-108;
- переулок Манычский, 33-91 и 36-92;
- переулок Сальский, 33-101 и 44-82;
- переулок Медведецкий, 47-71 и 48-66;
- переулок Хопёрский, 39-41 и 44-48;
- переулок Донецкий, 39-69 и 66-96;
- переулок Игарский, 63-83 и 66-84;
- переулок Днепровский, 63-79 и 64-78;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111;
- переулок Доломановский, 70/5, 70/6, 70/7, 70Е;
- улица Малюгиной, 98-100, 119-121, 127/90;
- улица Филимоновская, 83;
- улица Варфоломеева, 148;
- улица Лермонтовская, 27-41, 14А;
- переулок Халтуринский, 103;
- переулок Гвардейский, 41;
- улица 30-я линия, 69-91;
- улица 32-я линия, 83-93 и 74-86;
- улица 34-я линия, 49-91 и 64-94;
- улица Вяземцева, 1-9 и 2-18;
- улица 20-я линия, 47-67;
- улица 22-я линия, 46-66 и 47-75;
- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;
- улица Лекальная, 9-27;
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица Кумженская, 62А;
- переулок Сортовой, 2-50 и 1-45;
- переулок Снеговой, 2-40 и 29-73;
- улица Петрозаводская, 136;
- улица Авиационная, 1-25 и 2-24;
- улица Выборгская, 1-17 и 2-24;
- улица Калинина, 50-76, 61А;
- переулок Квартальный, 11-17 и 18-24;
- улица 6-я Кольцевая, 1-51 и 2-32;
- улица Крайняя, 9-25, 15А, 19А;
- улица Мадояна, 44-58, 69-75, 65, 81Б, 81Е;
- улица Осипенко, 1-11 и 2-14;
- улица Профсоюзная, 121-175;
- улица Разина, 13-19 и 56-70;
- переулок Энтузиастов, 1-17 и 2-18;
- улица Ленина, 42, 42А, 42Б, 49А;
- улица Ярослава Галана, 1-31 и 28-50;
- улица Гаккеля, 17-39 и 20-34;
- улица Тоннельная, 9-33, 4-8А;
- улица Кооперативная, 51-69 и 30-58;
- улица Красина;
- улица Профинтерна, 11-35;
- улица Караванная;
- переулок Короленко;
- переулок Макеевский;
- переулок Полюсный;
- переулок Стандартный;
- переулок Балтийский..