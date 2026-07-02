Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 2 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица Белорусская, 37-61 и 2-80;
- улица Киргизская, 31-37 и 38-48;
- переулок Хибинский, 65-91 и 66-90;
- переулок Кубанский, 69-115 и 68-108;
- переулок Манычский, 33-91 и 36-92;
- переулок Сальский, 33-101 и 44-82;
- переулок Медведецкий, 47-71 и 48-66;
- переулок Хоперский, 39-41 и 44-48;
- переулок Донецкий, 39-69 и 66-96;
- переулок Игарский, 63-83 и 66-84;
- переулок Днепровский, 63-79 и 64-78;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111;
- улица 18-я линия, 30-72 и 25-65;
- улица 20-я линия, 13/23, 29/25, 33, 20-48;
- улица Налбандяна, 29-33 и 24-30;
- улица Республиканская, 136;
- улица Пригородного лесничества;
- садоводческое товарищество «Лесовод»;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Березка»;
- улица Авиационная, 27-31;
- улица Выборгская, 19-49 и 20-66;
- переулок Глазунова, 1-19 и 2-26;
- улица Запорожская, 1-59, 1А, 2-42;
- улица Калинина, 69-75 и 86-90;
- переулок Короткий, 1-15 и 2-12;
- улица Крайняя, 2-26, 5;
- улица Красносельская, 2-16, 7, 2А;
- улица Мадояна, 75-81, 81А, 81Д, 81Е, 81И, 81Н;
- улица Малаховская, 1-19 и 2-18;
- улица Разина, 19-31, 74-94, 19Б;
- переулок Таймырский, 1-17 и 2-10;
- улица Толмачева, 1Б, 2-10, 1-17;
- переулок Тупик Толмачева, 1-9;
- проспект Ленина, 19-57;
- улица Освобождения, 53-141;
- улица Профинтерна, 3-9 и 2-10;
- проспект Нагибина, 19 (конгресс-отель «Амакс»);
- улица 20-я линия, 47-67;
- улица 22-я линия, 46-66 и 47-75;
- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;
- улица Лекальная, 9-27;
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39.
С 9:00 до 12:00 свет отключат по адресам:
- улица Кумженская, 37Д.
С 13:00 до 17:00 ресурс не будут поставлять на:
- улица Кумженская, 2-8 и 1-7.