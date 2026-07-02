Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 июля

Сотни домов окажутся без электричества. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 2 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Белорусская, 37-61 и 2-80;

- улица Киргизская, 31-37 и 38-48;

- переулок Хибинский, 65-91 и 66-90;

- переулок Кубанский, 69-115 и 68-108;

- переулок Манычский, 33-91 и 36-92;

- переулок Сальский, 33-101 и 44-82;

- переулок Медведецкий, 47-71 и 48-66;

- переулок Хоперский, 39-41 и 44-48;

- переулок Донецкий, 39-69 и 66-96;

- переулок Игарский, 63-83 и 66-84;

- переулок Днепровский, 63-79 и 64-78;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица 18-я линия, 30-72 и 25-65;

- улица 20-я линия, 13/23, 29/25, 33, 20-48;

- улица Налбандяна, 29-33 и 24-30;

- улица Республиканская, 136;

- улица Пригородного лесничества;

- садоводческое товарищество «Лесовод»;

- садоводческое некоммерческое товарищество «Березка»;

- улица Авиационная, 27-31;

- улица Выборгская, 19-49 и 20-66;

- переулок Глазунова, 1-19 и 2-26;

- улица Запорожская, 1-59, 1А, 2-42;

- улица Калинина, 69-75 и 86-90;

- переулок Короткий, 1-15 и 2-12;

- улица Крайняя, 2-26, 5;

- улица Красносельская, 2-16, 7, 2А;

- улица Мадояна, 75-81, 81А, 81Д, 81Е, 81И, 81Н;

- улица Малаховская, 1-19 и 2-18;

- улица Разина, 19-31, 74-94, 19Б;

- переулок Таймырский, 1-17 и 2-10;

- улица Толмачева, 1Б, 2-10, 1-17;

- переулок Тупик Толмачева, 1-9;

- проспект Ленина, 19-57;

- улица Освобождения, 53-141;

- улица Профинтерна, 3-9 и 2-10;

- проспект Нагибина, 19 (конгресс-отель «Амакс»);

- улица 20-я линия, 47-67;

- улица 22-я линия, 46-66 и 47-75;

- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;

- улица Лекальная, 9-27;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39.

С 9:00 до 12:00 свет отключат по адресам:

- улица Кумженская, 37Д.

С 13:00 до 17:00 ресурс не будут поставлять на:

- улица Кумженская, 2-8 и 1-7.

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