Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 июля

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 3 июля затронут тысячи жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в пятницу не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица Белорусская, 37-61 и 2-80;
- улица Киргизская, 31-37 и 38-48;
- переулок Хибинский, 65-91 и 66-90;
- переулок Кубанский, 69-115 и 68-108;
- переулок Манычский, 33-91 и 36-92;
- переулок Сальский, 33-101 и 44-82;
- переулок Медведецкий, 47-71 и 48-66;
- переулок Хоперский, 39-41 и 44-48;
- переулок Донецкий, 39-69 и 66-96;
- переулок Игарский, 63-83 и 66-84;
- переулок Днепровский, 63-79 и 64-78;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111;
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- переулок Сортовой, 2-50 и 1-45;
- переулок Снеговой, 2-40 и 29-73;
- улица Петрозаводская, 136;
- улица Ленина, 59-69;
- улица Шеболдаева, 6/1, 13, 15, 15А;
- улица Павлодарская, 124-196 и 187-211;
- улица Освобождения, 174-196;
- улица Безымянная Балка, 242-382;
- проспект Нагибина, 19 (конгресс-отель «Амакс»).
С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:
- улица Кумженская, 9-37 и 10-36;
- улица Красносельская, 9-15 и 16-36;
- улица Кустанайская, 3-79 и 2-80;
- улица Миллеровская, 1-71 и 2-66;
- улица Мичуринская, 67-87 и 24-56;
- улица Развиленская, 35-79 и 36-78;
- улица Ровенская, 1-25 и 2-28;
- улица Толмачева, 1-73 и 12-90.