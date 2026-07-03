Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 июля

Свет отключат на десятках улиц. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 3 июля затронут тысячи жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Белорусская, 37-61 и 2-80;

- улица Киргизская, 31-37 и 38-48;

- переулок Хибинский, 65-91 и 66-90;

- переулок Кубанский, 69-115 и 68-108;

- переулок Манычский, 33-91 и 36-92;

- переулок Сальский, 33-101 и 44-82;

- переулок Медведецкий, 47-71 и 48-66;

- переулок Хоперский, 39-41 и 44-48;

- переулок Донецкий, 39-69 и 66-96;

- переулок Игарский, 63-83 и 66-84;

- переулок Днепровский, 63-79 и 64-78;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- переулок Сортовой, 2-50 и 1-45;

- переулок Снеговой, 2-40 и 29-73;

- улица Петрозаводская, 136;

- улица Ленина, 59-69;

- улица Шеболдаева, 6/1, 13, 15, 15А;

- улица Павлодарская, 124-196 и 187-211;

- улица Освобождения, 174-196;

- улица Безымянная Балка, 242-382;

- проспект Нагибина, 19 (конгресс-отель «Амакс»).

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

- улица Кумженская, 9-37 и 10-36;

- улица Красносельская, 9-15 и 16-36;

- улица Кустанайская, 3-79 и 2-80;

- улица Миллеровская, 1-71 и 2-66;

- улица Мичуринская, 67-87 и 24-56;

- улица Развиленская, 35-79 и 36-78;

- улица Ровенская, 1-25 и 2-28;

- улица Толмачева, 1-73 и 12-90.

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