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НовостиОбщество29 июня 2026 5:02

Более 5,5 тысяч ростовских выпускников получили аттестаты

В Ростове-на-Дону прошли выпускные вечера для одиннадцатиклассников
Екатерина ПОПОВА
В Ростове-на-Дону прошли выпускные вечера для одиннадцатиклассников.

В Ростове-на-Дону прошли выпускные вечера для одиннадцатиклассников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 июня одиннадцатиклассники Ростова-на-Дону получили аттестаты о среднем общем образовании. Всего документы вручили более чем 5,5 тысячи выпускников из 106 муниципальных школ города. Об этом сообщили в городской администрации.

В целях безопасности все торжественные церемонии прошли в закрытых помещениях. Это позволило создать спокойную и комфортную атмосферу для выпускников, их родителей и педагогов. В каждой школе подготовили насыщенную программу: торжественные линейки, вручение аттестатов, концерты и танцевальные шоу.

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