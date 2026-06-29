Более 5,5 тысяч ростовских выпускников получили аттестаты

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
27 июня одиннадцатиклассники Ростова-на-Дону получили аттестаты о среднем общем образовании. Всего документы вручили более чем 5,5 тысячи выпускников из 106 муниципальных школ города. Об этом сообщили в городской администрации.
В целях безопасности все торжественные церемонии прошли в закрытых помещениях. Это позволило создать спокойную и комфортную атмосферу для выпускников, их родителей и педагогов. В каждой школе подготовили насыщенную программу: торжественные линейки, вручение аттестатов, концерты и танцевальные шоу.
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