РПЦ попросит смягчить приговор девушке за кальян на куличе

Скандальный кальян на куличе привел москвичку к реальному сроку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Русская православная церковь намерена обратиться с ходатайством о смягчении наказания для 27-летней россиянки. В мае ее приговорили к трем годам колонии за публикацию видео с кальяном на пасхальном куличе. Об этом RTVI сообщил Вахтанг Кипшидзе, замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

По словам Кипшидзе, в РПЦ удивились такому суровому сроку. Он пояснил, что девушка уже имела условный срок за приобретение наркотиков. Именно это стало причиной реального лишения свободы.

В апреле сотрудница московского бара опубликовала ролик с кальяном на куличе. Против нее завели дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). В 2025 году женщину уже осудили на три года условно за наркотики. Суд отменил условное наказание и назначил реальный срок.

В последнем слове подсудимая заявила, что раскаивается, ходит в церковь, а ее отец и брат участвуют в СВО. Она обратилась к Церкви с покаянием.

— Мы намерены ходатайствовать перед судом второй инстанции о смягчении наказания, — сказал Кипшидзе. — Смысл статьи — не в том, чтобы обязательно выносить обвинительный приговор. Церковь готова ходатайствовать о прекращении дела, если человек искренне раскаялся.

Кипшидзе назвал статью 148 УК «абсолютно разумной» и отметил, что защита чувств верующих закреплена в решениях Европейского суда по правам человека. По его словам, в России долгое время унижать верующих считалось нормальным, но теперь правоприменение вернулось к европейской традиции.

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