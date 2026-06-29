Дворник, рабочий и чиновник: родители в Ростове назвали нежелательные профессии для детей

Родители из Ростова-на-Дону назвали нежелательные профессии для своих детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родители из Ростова-на-Дону в ходе опроса одного из сервисов по поиску работы назвали профессии, которые они бы не хотели для своих детей. Самым нежелательным вариантом стал дворник. Его выбрали 11% респондентов.

На втором месте — рабочие специальности, на третьем — полицейские и чиновники.

По 4% родителей не хотят, чтобы их дети работали уборщиками, продавцами, учителями или воспитателями. Столько же — боятся военной карьеры. По 3% опрошенных выступили против профессий бухгалтера, медика, блогера, водителя или менеджера. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры и юристы. При этом 12% родителей заявили, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.

Кстати, отцы чаще опасались, что дети станут чиновниками, полицейскими или водителями. Матери больше тревожились о работе разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером.

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