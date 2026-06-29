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НовостиОбщество29 июня 2026 8:29

Депутат ГД Останина: снижать возраст уголовной ответственности до 12 лет нельзя

Против предложения снизить возраст привлечения к уголовной ответственности выступила депутат Госдумы
Татьяна ТИХОНОВА
Ранее Следственный комитет предлагал снизить планку до 12 лет. Но инициатива не нашла поддержки.

Ранее Следственный комитет предлагал снизить планку до 12 лет. Но инициатива не нашла поддержки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме считают, что возраст привлечения к уголовной ответственности нельзя снижать до 12 лет. Дети не должны отвечать за взрослые ошибки, заявила глава профильного комитета Нина Останина в интервью RTVI.

Ранее Следственный комитет предлагал снизить планку до 12 лет. Но инициатива не нашла поддержки, сообщил глава СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

— В конечном счете можно уже и с подгузников сажать детей в клетку, — Нина Останина высказалась резко против. — Сейчас возраст ответственности — 14 лет, и то только по особо тяжким статьям, в том числе террористическим.

При этом, по словам депутата, дети часто становятся жертвами мошенников и террористов. Их используют вслепую, а потом отправляют за решетку на долгие сроки.

— Если начнут сажать с 12 лет, кого мы получим на выходе? — задается вопросом депутат.

Рост преступности среди подростков она связывает с пробелами в воспитании и образовании. Детей не научили критически мыслить и анализировать.

— Наказывать надо взрослых, которые не смогли защитить своих детей от мошеннических схем, — подчеркнула парламентарий.

Жестокость подростков, по ее мнению, — отражение общего настроения в обществе.

— Там, где взрослые едва справляются, детская психика дает сбой. Ребятам некуда выплеснуть энергию, пока родители заняты заработком, а кружков и секций детям не хватает. Летом из 19 миллионов детей в лагеря попадают лишь пять млн, и большинство — не загородные. Куда им деваться? Всех за решетку? Я категорически против снижения возраста уголовной ответственности, — заключила Останина.

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