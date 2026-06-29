Депутат ГД Останина: снижать возраст уголовной ответственности до 12 лет нельзя

Ранее Следственный комитет предлагал снизить планку до 12 лет. Но инициатива не нашла поддержки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме считают, что возраст привлечения к уголовной ответственности нельзя снижать до 12 лет. Дети не должны отвечать за взрослые ошибки, заявила глава профильного комитета Нина Останина в интервью RTVI.

Ранее Следственный комитет предлагал снизить планку до 12 лет. Но инициатива не нашла поддержки, сообщил глава СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

— В конечном счете можно уже и с подгузников сажать детей в клетку, — Нина Останина высказалась резко против. — Сейчас возраст ответственности — 14 лет, и то только по особо тяжким статьям, в том числе террористическим.

При этом, по словам депутата, дети часто становятся жертвами мошенников и террористов. Их используют вслепую, а потом отправляют за решетку на долгие сроки.

— Если начнут сажать с 12 лет, кого мы получим на выходе? — задается вопросом депутат.

Рост преступности среди подростков она связывает с пробелами в воспитании и образовании. Детей не научили критически мыслить и анализировать.

— Наказывать надо взрослых, которые не смогли защитить своих детей от мошеннических схем, — подчеркнула парламентарий.

Жестокость подростков, по ее мнению, — отражение общего настроения в обществе.

— Там, где взрослые едва справляются, детская психика дает сбой. Ребятам некуда выплеснуть энергию, пока родители заняты заработком, а кружков и секций детям не хватает. Летом из 19 миллионов детей в лагеря попадают лишь пять млн, и большинство — не загородные. Куда им деваться? Всех за решетку? Я категорически против снижения возраста уголовной ответственности, — заключила Останина.

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