На крупном региональном шоссе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск усилили сеть LTE

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МТС»

На четырех отрезках регионального шоссе Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск завершились работы по улучшению качества сети. Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета для автомобилистов и жителей прилегающих поселков выросла на 30% на участках дороги общей протяженностью более 30 километров.

Как сообщили технические специалисты МТС скорость передачи данных мобильного интернета на модернизированных участках трассы теперь может достигать до 100 Мбит/сек. Улучшение качества связи также произошло в населенных пунктах, расположенных поблизости – хуторах Большемечетный, Вислый, поселках Зеленолугский и Малая горка. В общей сложности там проживает около 4,4 тыс. человек.

Автомобильная дорога Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск является одной из ключевых транспортных артерий и соединяет областной центр с восточными районами Ростовской области. Дорога имеет и туристическое назначение, так как проходит через Семикаракорск – столицу народного промысла «Семикаракорская керамика».

- Стабильная и высокоскоростная связь на трассе Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск нужна водителям, логистическим сервисам, а также туристам, которые едут в Семикаракорск за знаменитым местным промыслом. Для нас модернизация оборудования — это вклад в развитие региона: стабильное соединение помогает бизнесу быть эффективнее, а людям позволяет чувствовать себя увереннее в дороге и дома. При этом мы делаем все необходимое, чтобы связь и цифровые сервисы работали одинаково надёжно и в мегаполисе, и в небольшом посёлке, - рассказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.