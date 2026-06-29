Житель Ингушетии сочинил смерть матери и выманил у подруги деньги на похороны

Мужчина солгал о смерти матери, чтобы выпросить у подруги деньги якобы на перевозку тела из другого региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ингушетии выдумал похороны матери и выманил у подруги 23 тысячи рублей якобы на транспортировку тела. Об этом сообщает издание «АиФ — Северный Кавказ».

В прокуратуре республики рассказали, что 27-летний житель региона познакомился с девушкой из Дагестана в соцсетях в 2025 году. В переписке он сочинил душераздирающую историю: якобы его мать умерла, и ее тело нужно везти с Севера, а денег на дорогую транспортировку у него нет. Он попросил у новой знакомой взаймы. Девушка поверила и перевела ему 23,5 тысячи рублей. Мужчина потратил деньги и не собирался их возвращать.

Позже выяснилось, что мать обманщика жива и здорова. Тогда потерпевшая обратилась в полицию. Малгобекский городской суд признал селянина виновным в мошенничестве в значительном размере. Ущерб он полностью возместил, поэтому наказание ограничилось штрафом в 100 тысяч рублей.

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