Ростов занял 17-е место в России по вводу жилья на человека в 2025 году

В Ростове в 2025 году ввели в эксплуатацию 1,14 млн кв. м жилья — на 7,5% больше, чем годом ранее. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам прошлого года Ростов-на-Дону занял 17-е место среди российских городов по объему ввода жилья на одного жителя. В донской столице этот показатель составил 0,97 квадратного метра на человека. Об этом говорится в исследовании «РИА Новостей».

Всего за прошлый год в Ростове ввели в эксплуатацию 1,14 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5% больше, чем годом ранее. По абсолютному объему строительства город вошел в число лидеров в стране. Обеспеченность жильем в Ростове составила 33,7 квадратных метра на человека.

Среди южных городов впереди Ростова оказались только Краснодар и Анапа.

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