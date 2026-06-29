На Алтае женщина попала в больницу с ожогом роговицы из-за романа с чужим мужем

Потерпевшая получила химический ожог роговицы и конъюнктивы правого глаза второй степени. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае женщина попала в больницу с ожогом роговицы после ссоры с супругой своего любовника. Об инциденте сообщает издание amic.ru.

Оказалось, конфликт разгорелся во время застолья. Гостья призналась хозяйке, что давно встречается с ее мужем. Она также заявила, что они купили билеты на самолет. Супруга мужчины пришла в ярость. Схватив бутылку с уксусной кислотой, она плеснула ее в сторону соперницы. Потерпевшая получила химический ожог роговицы и конъюнктивы правого глаза второй степени. И зрение пострадавшей ухудшилось.

На обидчицу завели уголовное дело по статье за умышленное причинение вреда средней тяжести. Потерпевшая требовала 9,2 тысячи рублей материального ущерба и 200 тысяч за моральный вред. Суд признал виновную и назначил год ограничения свободы. Компенсацию снизили до 100 тысяч рублей, имущественный ущерб взыскали полностью.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ГД предложили не наказывать за старые посты с запрещенной символикой

Депутаты КПРФ внесут законопроект об освобождении за публикации до запрета (подробнее)