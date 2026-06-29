В Ростовской области два пожара вспыхнули после неосторожного приготовления пищи

Жителей Дона просят не оставлять пищу на огне без присмотра. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Зерноградском и Цимлянском районах Ростовской области произошли пожары из-за неосторожного обращения с огнем во время приготовления пищи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Зерноградском районе огонь повредил летнюю кухню на площади 6 кв. метров, а в Цимлянском — пламенем в помещении было охвачено 35 кв. метров. В первом случае тушение с помощью одной спецмашины вели четверо пожарных. Во втором случае работали семеро пожарных, использовалась одна машина.

— Даже привычная готовка требует максимального внимания. Оставленная без присмотра пища, отвлечение всего на несколько минут или нарушение правил пожарной безопасности могут привести к серьезным последствиям, — напомнили в МЧС.

Жителей Дона просят не оставлять пищу на плите без присмотра, а легковоспламеняющиеся предметы держать подальше от плиты. При возгорании следует звонить по телефонам «101» или «112».

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