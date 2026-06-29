Жители Дона направили десятки тысяч инициатив в народную программу

Юрий Слюсарь принял участие в первом этапе XXIII съезда «Единой России». Фото с сайта rostov.er.ru

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в работе первого этапа XXIII съезда партии «Единая Россия». Ключевым событием стало выступление Президента Владимира Путина, который поставил четкие задачи, обозначив необходимость уверенных действий в экономике и социальной сфере при безусловной опоре на мнение людей.

По итогам съезда глава донского региона отметил, что основой для дальнейшей работы станет народная программа, сформированная из предложений жителей. Юрий Слюсарь подчеркнул, что жители Дона проявили особую активность, направив десятки тысяч инициатив. Приоритетными направлениями для региона остаются сельское хозяйство, продовольственная безопасность, модернизация ЖКХ, дорог, а также развитие социальной сферы.

От Ростовской области на предстоящие выборы выдвинут список кандидатов, прошедших процедуру предварительного голосования и получивших поддержку людей.

Политолог Роман Базиков, комментируя итоги съезда, обратил внимание на кадровый аспект. Он отметил, что список кандидатов от региона включает людей с уникальными компетенциями в сфере реальной экономики и производства. По мнению члена Российской ассоциации политических консультантов, наличие в команде профессионалов из промышленности и аграрного сектора способно обеспечить региону сильное экономическое лобби и приток инвестиций.

— Честно говоря, мало какой регион может похвастаться такой долей людей реального дела в списке кандидатов в депутаты. Области нужны новые рабочие места, причем, не в торговле, а в реальном производстве, нужны инвестиции для развития. Нужен мощный экономический толчок. И новой команде кандидатов-единороссов он вполне по силам, — заключил политолог Базиков.