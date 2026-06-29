Врач из Ростовской области Алексей Хрипун удостоен диплома премии «Призвание»

Главный кардиолог Ростовской области и ЮФО, директор сосудистого центра РОКБ Алексей Хрипун. Фото: Ростовская областная клиническая больница

Главный кардиолог Ростовской области и ЮФО, директор сосудистого центра Ростовской областной клинической больницы Алексей Хрипун удостоен диплома национальной премии «Призвание» в номинации «За создание нового направления в медицине». Об этом сообщают донские власти.

Медик вошел в группу российских врачей, организовавших первые сосудистые центры с едиными стандартами ведения пациентов с инфарктами и инсультами. Эта работа велась под руководством главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой.

В Ростовской области создание новой модели оказания неотложной помощи началось в 2009 году. Центральным звеном стал стационар на базе РОКБ.

Сегодня почти 97% населения Ростовской области живут в двухчасовой доступности от одного из 12 действующих региональных сосудистых центров. В 2025 году в регионе добились минимального показателя смертности от болезней системы кровообращения за всю историю наблюдений.

Также Ростовская область достигла показателей федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках этого направления выполняют стентирование при инфаркте миокарда и тромбэкстракцию сосудов головного мозга при инсульте. Также уделяется внимание обеспечению льготными лекарствами пациентов с высоким сосудистым риском.

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