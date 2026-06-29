В Ростовской области утвердили стратегию развития автотуризма до 2035 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области утвердили программу развития автотуризма до 2035 года. Решение приняли на заседании регионального правительства, сообщают донские власти.
Программа разработана в соответствии с указом президента России и концепцией развития автомобильного туризма.
— Это документ, который определяет цели, задачи и приоритетные направления развития автотуризма на Дону, а также сопутствующей инфраструктуры на ближайшие несколько лет, — пояснил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.
В частности, на Дону планируют развивать дороги к туристическим местам и объектам, а также будут помогать бизнесу. Кроме того, в будущем собираются начать разработку и создание интерактивных карт. Также намерены открыть сервисные зоны, сети парковок, кемпинги и стоянки около достопримечательностей.
Выделять средства собираются в рамках действующих госпрограмм Ростовской области.
Напомним, через Ростовскую область проходят федеральные трассы М-4 «Дон», Р-280 «Новороссия», Р-260 и А-270.
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