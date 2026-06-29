На улице Большой Садовой в Ростове продают здание гостиницы

Здание гостиницы является объектом культурного наследия. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Здание гостиницы «Московской» в Ростове-на-Дону снова выставили на продажу. Объявление опубликовано на одном из популярных сайтов, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Стоимость объекта — 295 млн рублей. Общая площадь — 6,8 тысячи кв. метров. Кроме гостиницы, в здании можно открыть учебное учреждение или медицинский центр.

Добавим, гостиница «Московская» 1896 года постройки является объектом культурного наследия.

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