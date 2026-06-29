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НовостиОбщество29 июня 2026 19:48

В Ростове через суд защитили пенсионера, пострадавшего от мошенников

По требованию прокуратуры пожилому ростовчанину вернут почти 300 тысяч рублей
Ангелина СКИБА
Прокуратура через суд добилась взыскания средств в пользу пенсионера.

Прокуратура через суд добилась взыскания средств в пользу пенсионера.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону прокуратура защитила права пенсионера, пострадавшего от телефонных мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина поверил в возможность дополнительного заработка и перевел обманщикам почти 300 тысяч рублей. Когда ростовчанин понял, что стал жертвой аферистов, он обратился к правоохранителям. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Сейчас следствие еще ведется. При этом прокуратура через суд потребовала взыскать перечисленные деньги и вернуть их пострадавшему. Это обращение в судебной инстанции поддержали. Теперь исполнение вынесенного решения взяли на контроль.

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