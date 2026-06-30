На Раздорских склонах появилась новая экологическая тропа

Фото: Евгения Чистяков

В Усть-Донецком районе торжественно открыли новый экологический маршрут «Раздорские склоны». Инициативу реализовали министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения при поддержке Сбера. Научную поддержку проекту обеспечили Южный федеральный университет, Южный научный центр РАН и Ростовское областное отделение Русского географического общества.

Экологическая тропа проходит по охраняемому ландшафту «Раздорские склоны», занимающему территорию площадью 1117 гектаров. Это уже третья совместная работа банка и областного минприроды по обустройству экологических маршрутов. Ранее были созданы тропы в Горненском заказнике и хуторе Старозолотовском.

- Экология и сохранение природы — это часть нашей человекоцентричной стратегии. Мы не просто устанавливаем указатели и скамейки, мы делаем экомаршруты технологичными. Главная ценность тропы на Раздорских склонах — ее уникальное биоразнообразие. Здесь произрастает 400 видов растений, обитает более 500 видов животных, 17 из которых занесены в Красную книгу России. Прогуливаясь по этим склонам, мы погружаемся в уникальный заповедный мир, и наша задача — открыть эту хрупкую красоту людям, не причиняя вреда экосистеме, - отметил региональный директор Ростовского отделения Сбербанка в г. Волгодонске Валерий Кизко.

Фото: Евгения Чистяков

Маршрут включает пять тематических остановок с инфостендами. На старте гостей ждут карта заповедной зоны, инструктаж и доступ к цифровому путеводителю. Станции «Голоса птиц», «Растительный мир», «Животные» и «Насекомые» увлекательно рассказывают о типичных и краснокнижных обитателях донской природы — от соловья и европейской косули до степной дыбки и жука-оленя.

Главная технологическая особенность проекта — цифровой формат: QR-коды на всех стендах позволяют бесплатно слушать аудиогид прямо со смартфона.

- Охраняемый ландшафт «Раздорские склоны» — это настоящая сокровищница донской природы, где сосредоточено колоссальное видовое разнообразие, 60 из которых занесены в региональную Красную книгу. Открытие нового маршрута — важный шаг в развитии экологического туризма в регионе. Уверена, что экотропа станет точкой притяжения для всех, кто хочет изучать богатство и уникальность донской природы, - поделилась министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

В Ростовской области банк развивает волонтерское движение, в котором участвуют более 500 сотрудников, реализует образовательные и благотворительные проекты, поддерживает природоохранные инициативы — от высадки деревьев и очистки водоемов до сохранения исчезающей донской породы лошадей.