Более 20 тонн мяса птицы отправили из Ростовской области в Саудовскую Аравию

Продукция в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 22 по 26 июня 2026 года в Ростовской области на экспорт в Саудовскую Аравию оформили 20,8 тонн мяса птицы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтвердили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — говорится в опубликованной информации.

Нарушений в части законности происхождения товара не выявлено. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

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