Более 50 деревьев упали во время непогоды в Ростове

Коммунальщики уже устранили практически все последствия ливня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону коммунальщики уже устранили практически все последствия ливня, прошедшего на прошлой неделе. Об этом по итогам планерного совещания сообщил глава города Александр Скрябин.

— На прошлой неделе упало более 50 деревьев. Сейчас в некоторых местах продолжается уборка веток и прилегающей территории. Ответственным службам поставлена задача завершить работы по устранению последствий непогоды в ближайшее время, — сообщил в соцсетях Александр Скрябин.

Отдельное внимание, по словам главы города, уделяется расчистке ливневой канализации. Дорожным службам поручили в приоритетном порядке провести работы в местах частых подтоплений.

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