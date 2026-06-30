Прокуратура начала проверку после смертельного пожара в Батайске

Организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Батайске начали проверку после гибели двух подростков при пожаре на улице 2-й Полтавской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор города Константин Юрченко, — рассказали в надзорном ведомстве.

Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. Напомним, после гибели подростков было возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

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