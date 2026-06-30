Южный ИТ-хакатон собрал 7 команд для борьбы за звание лучших разработчиков

Фото: Илья Бызов

Для молодежи юга России прошел хакатон, который собрал 15 экспертов и 50 участников. За сутки они решили три сложных отраслевых бизнес-кейса. Инициатором мероприятия выступил Сбер.

Всего за сутки молодые таланты из 7 учебных заведений на площадке ИТ-офиса банка в Сочи успели сгенерировать прорывные идеи, написать для них код, создать полезные бизнес-продукты и защитить свои командные проекты перед опытными экспертами.

Мария Прохорова, заместитель Председателя, руководитель блока «Люди и культура» Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.

- Юг России – это «кузница» молодых талантов, которые уже в ближайшем будущем станут драйверами растущего ИТ-кластера креативной экономики ЮФО. Поэтому для банка важно помогать южной молодежи в создании таких пространств для обмена опытом и решения прикладных задач, получении еще во время учебы практических навыков работы с бизнес-кейсами и публичной защиты командных проектов, - рассказала заместитель Председателя, руководитель блока «Люди и культура» Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

По ее словам, южный ИТ-хакатон был максимально приближен к реальным условиям разработки проектов. Участники за сутки должны были создать полноценные продукты для решения практических задач, получая при этом оперативную обратную связь от экспертов. Жюри оценило не только техническую сторону проектов, но и их бизнес-ценность, а также удобство внедрения.

Студенты Колледжа Университета «Сириус», РУДН, СочиГУ, ЮФУ, ДГТУ, КубГАУ и КубГУ смогли пройти все испытания и решить бизнес-задачи. При этом они использовали ИИ-разработки банка.

Оценивали масштаб и креативность идей команд-участниц ИТ-хакатона специальные гости: начальник Управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов и лицензированный судья Российской автомобильной федерации, действующий пилот шоссейно-кольцевых серий, гонок на выносливость и классического ралли, пилот-инструктор Антон Девякович.

Победителями южного Хакатона стали:

1. Команда КубГАУ из Краснодара. (Краснодар). Они создали систему для фиксации выезда болида за пределы трассы.

2. Команда Колледжа Университета «Сириус» (пгт Сириус), Ребята работали над применением LLM-модели для оптимизации процессов в авиационной отрасли.

3. Команда ДГТУ из Ростова. Участники разработали CRM-систему с AI-агентом, которая выведет клиентский сервис в велнес-сегменте отдыха на новый уровень.