Ростов стал одним из лидеров Юга по объему потребительских кредитов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В число лидеров по объему выданных банком займов за четыре месяца 2026 года стали Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Крым и Севастополь. По числу оформленных потребительских займов в ТОП-5 вошли Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республики Карачаево-Черкесия и Адыгея. Такие данные предоставил Сбер.

- Жители юга России - одни из самых часто использующих потребительское кредитование в стране. Спрос на него уверенно растет вслед за поэтапным снижением ключевой ставки ЦБ и в связи с рядом сезонных факторов. Так, в преддверии летнего сезона южане всегда чаще покупают и обустраивают недвижимость, делают ремонт или планируют долгие семейные путешествия, - отметила заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

С начала года кредит получили почти 610 тысяч семей на общую сумму более 67 млрд рублей. На регионы ЮФО пришлось 73% от общего объема кредитования и 74% (451 тыс) от всех сделок Юго-Западного банка. При этом более 90% займов было оформлено онлайн.

Средний чек на потребительские кредиты за этот период также вырос на 75%. Сейчас он превысил 110 тысяч рублей. Чаще всего кредит оформляется на семейный отдых и оздоровление, ремонт в загородном доме или квартире, покупку авто, крупной бытовой техники, мебели и электроники для обустройства дома или организации более комфортной работы, учебы.