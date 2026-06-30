27-летняя роженица из Новочеркасска погибла из-за неправильного препарата

Дело врача о смерти 27-летней пациентки в роддоме Новочеркасска передали в суд. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области перед судом предстанет врач родильного дома из Новочеркасска. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности 27-летней пациентке. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета.

- Во время проведения процедур медик не удостоверился в правильности применяемого препарата. Он ввел женщине лекарство, которое не было предназначено для данных целей, — уточнили в ведомстве.

В результате ошибки у роженицы развились тяжелые осложнения, которые привели к летальному исходу. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, провели экспертизы и передали материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2026 года. Во время родов местная жительница жаловалась на сильные боли после анестезии. Вскоре пациентка впала в кому и перенесла четыре остановки сердца, спасти ее не удалось.

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