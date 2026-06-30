Эксперты предупредили о росте числа мошенничеств при оформлении банкротства Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году на юге России сохраняется рост числа банкротств физлиц: по итогам 2025 года статус банкрота получили 568 тысяч человек (на 30% больше, чем годом ранее). Екатерина Воронкова, директор по финансовому оздоровлению физлиц Юго-Западного Сбербанка, рассказала о главных трендах сектора, успехах в досудебном урегулировании и предупредила об опасности «раздолжнителей».

По словам Екатерины Воронковой, рост банкротств во многом спровоцирован недобросовестными посредниками. Они заманивают должников в ловушку с помощью фейковых отзывов в местных пабликах, красивой таргетированной рекламы в соцсетях и откровенных мифов (например, о несуществующем праве списывать долги «раз в 5 лет»). Эксперт отметила, что вместо обещанного «легкого списания» люди теряют деньги, имущество и время.

Несмотря на активность мошенников, эксперт выделила ряд позитивных тенденций 2026 года, которые наводят порядок на рынке:

1. Банки масштабируют программы поддержки. Только в I квартале 2026 года почти 5,7 тыс. клиентов банка решили проблемы с долгами напрямую, без суда.

2. Финансовые организации внедряют ИИ-агентов для выявления недобросовестных должников и оспаривания их сделок.

3. В закон «О рекламе» внесены существенные ограничения на продвижение услуг псевдо-юристов.

4. Суды все чаще отказывают в списании долгов нечестным заемщикам.

Представитель банка привела несколько показательных кейсов с Юга России, чтобы проиллюстрировать риски. В Краснодаре местный житель, взявший кредиты по подложным документам для последующего банкротства, получил 2 года колонии и теперь обязан возместить банкам более 3 млн рублей. В Дагестане и Ростове доверчивые клиенты «юристов» остались без денег и жилья, так как посредники брали крупные суммы лишь за фиктивные «консультации», бросая должников один на один с банками и приставами.

Екатерина Воронкова, директор по финансовому оздоровлению физлиц Юго-Западного Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбера.

- Банкротство — это право, а не амнистия, — подчеркнула Екатерина Воронкова. - Сложные периоды могут быть у всех людей. Я рекомендую уже при первых признаках ухудшения финансовой ситуации в семье сразу обратиться за урегулированием напрямую к своим кредиторам, а не к обещающим «легкое списание» раздолжнителям и заведомо незаконным практикам. По нашему многолетнему опыту, именно такой подход помогает человеку восстановить платежеспособность и избежать долгосрочных репутационных рисков.

Эксперт напомнила, что за фиктивное банкротство, сокрытие доходов и предоставление ложных справок теперь реально получить уголовный срок.