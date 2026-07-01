Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области в ночь на 1 июля атаке дронов подверглись четыре района. В Ростовской области отразили атаку БПЛА, в Ростовской области в ночь на 1 июля работали силы и средства ПВО. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По данным главы региона, беспилотники сбили в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском муниципалитетах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказал глава региона.
Также он подчеркнул, что утром в среду сохраняется беспилотная опасность.
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