В Ростовской области зафиксировали девятнадцать видов хищных млекопитающих

На Дону стало больше хищных млекопитающих. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области зарегистрировано рекордное разнообразие хищных млекопитающих. Специалисты Южного научного центра РАН насчитали в регионе девятнадцать видов таких животных, что стало максимальным показателем за весь период наблюдений. Исследователи заявляют о серьезных изменениях в границах обитания как привычных для Дона зверей, так и новых представителей фауны.

Одним из ключевых изменений стало масштабное распространение шакала. Этого хищника не видели на Донской земле более века, однако к 2026 году он сумел заселить практически все районы области. Также биологи отмечают существенное увеличение популяции выдр. Например, в 2025 году ученые заметили целое семейство в устье реки Цимла, а в Шолоховском районе группа из четырех особей стабильно дает потомство уже несколько лет.

Кроме того, на всей территории региона, включая сам Ростов-на-Дону, теперь регулярно видят перевязку — редкого представителя куньих, охраняемого Красной книгой России. Раньше встречи с ней носили лишь единичный характер в отдельных точках региона. Расширяет свои владения и лесная куница.

Абсолютно новым обитателем Донского края стал енот-полоскун. Его следы впервые зафиксировали на территории Азовского района в 2024 году, а осенью 2025 года зверя дважды сняли автоматические фотоловушки. Эксперты прогнозируют, что этот вид продолжит активно осваивать побережье Азовского моря и территории вдоль Нижнего Дона.

При этом в Ростовской области сохраняются и традиционные виды хищников. В регионе продолжают жить волки, лисицы, енотовидные собаки, корсаки, ласки и барсуки. Список дополняют лесной кот, рысь, американская и европейская норки, каменная куница, горностай, а также лесной и степной хорьки.

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