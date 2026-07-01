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НовостиОбщество1 июля 2026 5:01

В Таганроге сразу четверо одиннадцатиклассников получили 100 баллов на ЕГЭ

Четверо выпускников из Таганрога сдали ЕГЭ по информатике и географии на 100 баллов
Анна ШИЛЯЕВА
В Таганроге сразу четверо одиннадцатиклассников получили 100 баллов на ЕГЭ.

В Таганроге сразу четверо одиннадцатиклассников получили 100 баллов на ЕГЭ.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Список выпускников Таганрога, набравших максимальный балл на Едином государственном экзамене, пополнился четырьмя новыми именами. Трое ребят продемонстрировали высший результат по информатике, а еще один — по географии.

Радостной новостью поделилась глава городской администрации Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что, несмотря на завершение выпускных вечеров, одиннадцатиклассники продолжают радовать своими академическими успехами.

Стобалльники оканчивают лицей № 4, школу № 38 и СОШ № 25/11.

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