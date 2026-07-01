Более половины ростовчан регулярно перерабатывают

Больше половины трудоустроенных граждан постоянно перерабатывают. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону аналитики провели опрос и узнали, какое количество горожан регулярно работает сверх нормы. Оказалось, что больше половины трудоустроенных граждан постоянно перерабатывают. И только каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени.

Чаще всего с дополнительной нагрузкой сталкиваются сотрудники с высокой зарплатой (64% при доходе от 150 тысяч рублей).

— Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры, — рассказали аналитики сервиса SuperJob.

Лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы и курьеры.

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