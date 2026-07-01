Более половины ростовчан регулярно перерабатывают

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове-на-Дону аналитики провели опрос и узнали, какое количество горожан регулярно работает сверх нормы. Оказалось, что больше половины трудоустроенных граждан постоянно перерабатывают. И только каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени.
Чаще всего с дополнительной нагрузкой сталкиваются сотрудники с высокой зарплатой (64% при доходе от 150 тысяч рублей).
— Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры, — рассказали аналитики сервиса SuperJob.
Лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы и курьеры.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Число стобалльных работ на ЕГЭ в Ростове выросло за год