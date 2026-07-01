IT-предприниматель запустил в Ростове сервис «Где бензин»

Менее чем за неделю картой воспользовались более 10 млн человек. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

IT-предприниматель Михаил Марцинюк из Ростова-на-Дону запустил бесплатный сервис «Где бензин?». Теперь на специальной электронной карте водители могут отмечать наличие бензина на АЗС и узнавать, какие заправки открыты.

— Где бензин? Проблема актуальная. Запустил бесплатный сайт, где можно найти самую последнюю информацию и поделиться ею с другими водителями, — рассказал в соцсетях Михаил Марцинюк.

Идея появилась 22 июня из-за ситуации с топливом и в связи с ажиотажным спросом. Уже на следующий день, 23 июня, сервис начал работать.

— Идея максимально простая. Ты заправился и отметил это на карте. Не нашел бензин, тоже отметил. Следующий водитель уже не едет вслепую. Но есть одна проблема. Карта работает только тогда, когда ей пользуется много людей. Если мой пост увидят еще хотя бы несколько тысяч водителей, карта станет намного полезнее для всех, — добавил Михаил Марцинюк.

По словам разработчика, менее чем за неделю картой воспользовались более 10 млн человек, ее ежедневно открывают более 500 тысяч пользователей. Около 60% аудитории — мужчины, 40% — женщины.

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