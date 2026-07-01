АЗС, кафе и гостиницу на М-4 в Ростовской области продают за 7,7 млн рублей

Речь идет о придорожном сервисе на 985 км М-4. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области выставили на продажу комплекс придорожного сервиса, который состоит из АЗС, гостиницы, кафе и автостоянки. Заявленная стоимость комплекса — 7,7 млн рублей, но цена в итоге будет обсуждаться отдельно. Предложение появилось на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

Речь идет о придорожном сервисе на 985 км М-4. Указано, что участок дороги в этом районе находится на реконструкции. После завершения работ проезжую часть в шесть полос собираются сделать платной. Комплекс включен в план реконструкции без изъятий и ограничений, подчеркивает продавец.

— После реконструкции трассы от Каменска-Шахтинского до района аэропорта «Платов» часть объектов дорожного сервиса демонтированы или выведены из эксплуатации, это усиливает конкурентную позицию комплекса, — говорится в объявлении.

Возраст бизнеса — 15 лет. Окупаемость составляет 60 месяцев. Предполагается продажа действующего бизнеса путем отчуждения 100% ООО. Долгов и обременений нет.

Летний трафик составляет до 100 тысяч машин в сутки. Площадь земельного участка — 1,2 га.

Продаются: АЗС с резервуарным парком в 300 кубометров, гостиница на 22 номера, кафе на 50 мест, стоянка на 100 мест. Заправка и кафе частично сданы в аренду. Также возможна аренда вышки сотовой связи. Есть вода, электричество, установлен аварийный дизель-генератор

Объявление было опубликовано в июне, к этому моменту оно набрало 9,6 тысячи просмотров.

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