Клубничную Луну заметили жители Ростова и области в конце июня

Интернет-пользователи отметили красоту астрономического явления. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Клубничную Луну заметили жители Ростова-на-Дону и области. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях.

Интернет-пользователи отметили красоту астрономического явления, но необычный цвет и вид спутника Земли вызвали споры. В частности, Луну предложили назвать не клубничной, а жерделовой.

На одном из астрономических порталов говорится, что клубничная Луна — это июньское полнолуние, первое после прошедшего солнцестояния. Явление прогнозировали в ночь с 29 на 30 июня. Обычно в такой период Луна может быть золотистой, оранжевой или красноватой. Следующая клубничная Луна ожидается 19 июня 2027 года.

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