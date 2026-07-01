Дончане на треть увеличили инвестиции в цифровые драгоценные металлы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала года дончане вложили в цифровые драгоценные металлы 8,5 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем инвестиций составил 6,3 млрд рублей.

Инвесторы Дона по-прежнему делают главную ставку на золото — на него приходится 84% всех вложений в драгметаллы. Однако портфели жителей региона становятся все более разнообразными. В частности, за год они почти вдвое нарастили долю серебра (с 6% до 11%) и стали больше интересоваться платиной (ее доля выросла с 2% до 3%). Палладий пока держит стабильные позиции на уровне 2%.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.

- Мы видим устойчивый рост интереса жителей Ростовской области к инвестициям в цифровые драгоценные металлы. Все больше людей рассматривают их как инструмент долгосрочного сохранения капитала и диверсификации накоплений. При этом меняется и инвестиционное поведение: если раньше абсолютным лидером было золото, то сегодня инвесторы все чаще включают в свой портфель серебро, платину и палладий, стремясь использовать потенциал разных металлов, - рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

Эксперт отмечает, что благодаря современным цифровым сервисам приобрести драгоценные металлы можно быстро и удобно. И нет необходимости хранить физические слитки.

На фоне геополитической нестабильности золото сохраняет статус главного защитного актива и остается основой большинства инвестиционных портфелей.

Также сейчас растет интерес к серебру, поскольку этот металл широко используется в промышленном производстве. При этом частные инвесторы все чаще выбирают цифровые инструменты (ОМС). Для многих россиян эти активы становятся важной частью стратегии долгосрочного сохранения и диверсификации капитала.