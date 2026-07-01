Смертельное ДТП произошло на трассе под Ростовом, собрался дорожный затор

Сложности с проездом сохраняются на Западной улице и Аксайском проспекте. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 1 июля на трассе в районе выезда из Ростова-на-Дону в сторону Новочеркасска произошло смертельное ДТП. После этого собрался внушительный дорожный затор, он все еще сохраняется в 16 часов. Детали сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась на территории Аксайского района (1053 км + 700 м трассы М 4 «Дон»).

Предварительно, сначала на дороге столкнулись автомобили «Ауди» и «Газель». Через время 46-летний водитель автомобиля «Черри», не выдержав безопасную скорость, врезался в стоящие после ДТП машины.

— В результате водитель автомобиля «Черри» скончался на месте происшествия, — рассказали в Госавтоинспекции.

На месте происшествия уже побывали следователи МВД. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Добавим, сложности с проездом сохраняются на Западной улице и Аксайском проспекте.

Водителям напоминают: на дорогах необходимо быть внимательными и осторожными, нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры.

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