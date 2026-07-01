В Ростове рассказали, куда сходить молодежи по Пушкинской карте Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летние месяцы — прекрасная возможность разнообразить свой досуг новыми выставками, театральными премьерами, концертами и кино. Тем более что часть расходов на культурный досуг можно оплатить по Пушкинской карте. Своими рекомендациями по подборке самых интересных событий предстоящей недели в Ростовской области поделился Максим Алексеев, заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу.

Погрузиться в историю края: «Тихий Дон» (12+)

Легендарная постановка Ростовского академического театра драмы им. М. Горького по мотивам романа-эпопеи Михаила Шолохова уже много лет служит настоящей визитной карточкой региона. Масштабное сценическое полотно завоевало любовь публики, получило множество престижных наград и успешно представляло донской регион на федеральных фестивалях.

Максим Алексеев, заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу. Фото: пресс-служба ВТБ.

- Если говорить о спектаклях, которые помогают почувствовать характер Донского края, его историю и людей, то «Тихий Дон» — один из первых в этом списке. Это постановка, которую стоит увидеть хотя бы раз каждому жителю региона, — считает Максим Алексеев.

Театр для всей семьи: «Денискины рассказы» (6+)

Невероятно добрая и светлая инсценировка книг Виктора Драгунского объединяет в зрительном зале несколько поколений. Приключения Дениски Кораблева дарят атмосферу искреннего юмора и настоящей дружбы.

- Есть произведения, которые не теряют своей актуальности многие годы. «Денискины рассказы» — именно такая история. Это возможность провести время всей семьёй и вспомнить, что самые важные вещи в жизни часто оказываются самыми простыми, — говорит Максим Алексеев.

Кинопремьера для компании: «Холоп 3» (16+)

Продолжение кассовой российской комедии переносит зрителей и новых героев в эпоху Петра I, где их ждет череда забавных и неожиданных приключений. В главных ролях — Павел Прилучный и Кристина Асмус. Фильм мастерски сочетает современный юмор, исторический антураж и полюбившуюся зрителям идею «перевоспитания» через машину времени.

НАША СПРАВКА

«Пушкинская карта» дает молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет возможность бесплатно посещать музеи, театры, концертные залы и кинотеатры благодаря государственному финансированию. Оформить карту можно в офисах банка.