Власти Ростова назвали тарифы на погребение в Ростове в 2026 году

В городе действует гарантированный перечень услуг: государство обязано предоставить их каждому умершему. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актуальную стоимость услуг по погребению в 2026 году назвали в администрации Ростова-на-Дону. В городе действует гарантированный перечень услуг: государство обязано предоставить их каждому умершему. В список входят оформление документов, гроб с табличкой, перевозка тела, погребение или кремация. Оформление бумаг остается бесплатным.

В этом году гроб и сопутствующие предметы для захоронения стоят 4 052,31 рубля. Кремация с выдачей урны обойдется в 4 094,68 рубля.

Стоимость доставки тела зависит от дальности кладбища.

Если умершего некому хоронить, расходы берет на себя муниципалитет. Это касается неработавших граждан без страхового свидетельства и невостребованных тел.

Подробнее о стоимости услуг по погребению в Донской столице в 2026 году можно узнать в материале «КП — Ростов-на-Дону».

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